மாநகர பஸ்களுக்கு திடீரென டீசல் வினியோகம் நிறுத்தம்! பணம் தராததால் எண்ணெய் நிறுவனம் அதிரடி
மாநகர பஸ்களுக்கு திடீரென டீசல் வினியோகம் நிறுத்தம்! பணம் தராததால் எண்ணெய் நிறுவனம் அதிரடி
UPDATED : நவ 19, 2026 03:13 AM
ADDED : நவ 18, 2026 07:53 PM
UPDATED : நவ 19, 2026 03:13 AM ADDED : நவ 18, 2026 07:53 PM
சென்னை: டீசல் வாங்கியதற்கான பணம் கொடுக்கப்படாததால், சென்னையில் மாநகர பேருந்துகளுக்கான டீசல் வினியோகத்தை, இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் நேற்று நிறுத்தி விட்டது. மகளிருக்கு இலவச பயணம் அளிக்கும் 'வெற்றி பயணம்' திட்டத்தால் கடும் நஷ்டம் ஏற்பட்டு வருவதால், மற்ற அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கும் அடுத்தடுத்து சிக்கல் ஏற்படும் என தெரிகிறது.
தமிழகத்தில் உள்ள எட்டு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் வாயிலாக, தினமும், 21,300க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் வாயிலாக தினமும், இரண்டு கோடி பேர் பயணம் செய்து வருகின்றனர். அரசு பஸ்களை இயக்க தினமும், 17 லட்சம் லிட்டர் டீசல் தேவை.
இந்தியன் ஆயில், பாரத், இந்துஸ்தான் எண்ணெய் நிறுவனங்கள், அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு, டீசல் வினியோகம் செய்து வருகின்றன. இதில், அதிகபட்சமாக, 60 சதவீதம் டீசலை, இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வழங்குகிறது.
கோரிக்கை
சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்துக்கு, இந்நிறுவனம் சார்பில் டீசல் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வழக்கமாக, நான்கு நாட்கள் வரை பணம் பெறாமல் டீசல் வழங்கப்படும். ஆனால், இந்த முறை ஏழு நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையிலும், ஐ.ஓ.சி.,க்கு பணம் செலுத்தப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதனால், சென்னையில் மாநகர பேருந்துகளுக்கான டீசல் வினியோகத்தை, ஐ.ஓ.சி., நிறுவனம் நேற்று நிறுத்தி விட்டது. இருப்பினும், ஏற்கனவே பணிமனையில் இருக்கும் டீசல் சேமிப்பை பயன்படுத்தி, வழக்கம் போல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
இதே நிலை நீடித்தால், மாநில முழுதும் அரசு பேருந்துகள் இயக்குவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.
டீசல் விலை, சுங்கச்சாவடி கட்டணம் உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு மாதாந்திர செலவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு, 43,865 கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கிறது.
இதற்கிடையே, 'வெற்றி பயணம்' எனும் மகளிர் இலவச பயணத் திட்டத்துக்கான தொகை, அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு இன்னும் அரசால் வழங்கப்படவில்லை.
இது, அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு மேலும் நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எனவே, அரசு பேருந்துகள் தடையின்றி இயக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அரசு போக்குவரத்து கழக ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கடந்த ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட மகளிர் இலவச பயண திட்டம், 7,000 சாதாண கட்டண பேருந்துகளில் அமல்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கும், 15 ரூபாய் என கணக்கீடு செய்து, ஆண்டுக்கு 6,000 கோடி ரூபாயை, தமிழக அரசு வழங்கியது.
நடவடிக்கை
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த தொகையை படிப்படியாக விடுவித்தது. தற்போது, இந்த திட்டத்தை வெற்றி பயணம் என்ற பெயரில் விரிவாக்கம் செய்து, தமிழகம் முழுதும் மொத்தமாக, 12,695 பேருந்துகளில், இலவச பயணம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
அதில் தினமும், 84.32 லட்சம் பேர் வரை பயணம் செய்து வருகின்றனர். ஆண்டுக்கு, 12,000 கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்து, தமிழக அரசிடம் கேட்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், இதுவரை எந்த தொகையும் விடுவிக்கப்படவில்லை.
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில், நிதிப் பிரிவில் செயல்பட்டு வரும் கருவூல அதிகாரிகள், அரசு போக்குவரத்து கழகங்களின் அன்றாட நிதி நிலைமையும், பாதிப்புகளையும் எடுத்து கூற வேண்டும்.
தற்போது, மாநகர பேருந்துகளில் டீசல் வினியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதே நிலை மற்ற போக்குவரத்து கழகங்களிலும் எதிரொலிக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களின் நிர்வாக இயக்குனர்களிடம் கேட்டபோது, 'அரசு பேருந்துகள் வழக்கம் போல் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. டீசலுக்கான தொகையை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக வழங்க, போக்குவரத்து துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது' என்றனர்.