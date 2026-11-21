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முதியோர் இல்லம் மகளிர் விடுதிகளுக்கு உரிமம் கட்டாயம்
முதியோர் இல்லம் மகளிர் விடுதிகளுக்கு உரிமம் கட்டாயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
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சென்னை: மகளிர் விடுதிகள், முதியோர் இல்லங்கள் பதிவு செய்து, உரிமம் பெறுவது கட்டாயம் என, சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
சென்னை மாவட்டத்தில் செயல்படும் மகளிர் விடுதிகள், முதியோர் இல்லங்கள், சட்டப்படி பதிவு செய்து உரிமம் பெற வேண்டும். இதுவரை பதிவு செய்யாமல் செயல்படும் விடுதிகள், இல்லங்கள் டிச., 10க்குள் பதிவு செய்து உரிமம் பெற வேண்டும். தவறினால், சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகங்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.