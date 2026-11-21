நெடுஞ்சாலை துறையிடம் ஓ.எம்.ஆர்., சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் முடிவு
நெடுஞ்சாலை துறையிடம் ஓ.எம்.ஆர்., சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் முடிவு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
சென்னை: போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஓ.எம்.ஆர்., எனும் பழைய மாமல்லபுரம் சாலையை, நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் ஒப்படைக்க, சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.
சென்னையில் துரித பயணத்திற்கு ஏற்ற சாலையாக, ஓ.எம்.ஆர்., 2008ம் ஆண்டு உருவானது. இங்கு, ஐ.டி., நிறுவனங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் இருந்து சிறுசேரி வரை உள்ள இந்த சாலை, 20 கி.மீ., நீளம் கொண்டது. மொத்தமுள்ள 130 அடி அகல ஆறு வழி சாலையையொட்டி உள்ள அணுகு சாலை தலா, 20 அடி அகலம் கொண்டது.
நெடுஞ்சாலைத்துறையின் கீழ் உள்ள சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் இந்த சாலையை பராமரித்து வருகிறது.
பெருங்குடி, துரைப்பாக்கம், கே.கே.சாலை, செம்மொழி சாலை, சிறுசேரி ஆகிய ஐந்து இடங்களில், சுங்கச்சாவடி அமைத்து கட்டணம் வசூலித்து, அந்த வருவாயில் சாலை பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், இந்த சாலையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டப்பணிக்காக, 2022ம் ஆண்டு முதல், ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளும் ஒவ்வொன்றாக மூடப்பட்டன. தற்போது, சுங்கச்சாவடி இல்லாத சாலையாக மாறியுள்ளது.
இதனால், சாலை பராமரிப்பை முறையாக செய்ய முடியாமல், சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனம் திணறுகிறது. இதனால், நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம், ஓ.எம்.ஆர்., சாலையை ஒப்படைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஓ.எம்.ஆரில் மொத்தமுள்ள 20 கி.மீ., துாரத்தில், மெட்ரோ ரயில் பணி முடிந்த, 5 கி.மீ., துார சாலையை புதுப்பிக்க, மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், 60 கோடி ரூபாய் வழங்கியது.
அந்த நிதியை வைத்து சாலையை புதுப்பித்துள்ளோம். மீதமுள்ள இடங்களுக்கு, படிப்படியாக மெட்ரோ நிர்வாகம் நிதி வழங்கும். புதுப்பித்த சாலையை தொடர்ந்து பராமரிக்க, சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்திடம் நிதி இல்லை.
மூடிய சுங்கச்சாவடிகள் மீண்டும் திறக்க வாய்ப்பில்லை. இதனால், சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்திடம் உள்ள ஓ.எம்.ஆர்., நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் வர உள்ளது. விரைவில் இதற்கான அறிவிப்பை அரசு வெளியிடும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.