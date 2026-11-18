மின்னணு சாதனங்கள் இல்லாத ஒரு மணி நேரம் விழிப்புணர்வு: ‘பேரன்ட் சர்கிள்’ நிறுவனம் அழைப்பு
மின்னணு சாதனங்கள் இல்லாத ஒரு மணி நேரம் விழிப்புணர்வு: ‘பேரன்ட் சர்கிள்’ நிறுவனம் அழைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:56 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
சென்னை: மின்னணு சாதனங்கள் இல்லாத ஒரு மணி நேரம் விழிப்புணர்வுக்கு, ‘பேரன்ட் சர்கிள்’ என்ற நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
‘பேரண்ட் சர்கிள்’ நிறுவனம், குழந்தைகளும், பெற்றோரும் தொலைபேசி உள்ளிட்ட மின்னணு சாதனங்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிட, ‘கேட்ஜெட்’ எனும் மின்னணு சாதனங்கள் இல்லா ஒரு மணி நேரம் விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்பை, 2019ம் ஆண்டு குழந்தைகள் தினமான நவ., 14ம் தேதி தொடங்கியது.
அந்த வகையில், நடப்பாண்டும் ‘கேட்ஜெட் இல்லா ஒரு மணி நேரம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, சில நாட்களுக்கு முன் தொடங்கியது. ‘கற்பனை விளையாட்டு’ எனும் கருப்பொருளுடன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இந்த விழிப்புணர்வு முயற்சிக்கு, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். ‘‘குடும்பத்தினர், ஒன்றாக மகிழ்ச்சியான தருணங்களை பகிர்ந்து, இனி நினைவுகளை உருவாக்க இந்த முயற்சி உதவும்,’’ என, வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விழிப்புணர்வு, நாளை இரவு 7:30 மணி – இரவு 8:30 மணி வரை நடக்கிறது. நாடு முழுதும் உள்ள குடும்பங்கள் இதில் பங்கேற்க, ‘பேரன்ட் சர்கிள்‘ அழைப்பு விடுத்துள்ளது.