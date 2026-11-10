UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
சென்னை: மாவட்ட அணியில் விளையாடுவதற்காகன பயிற்சி பெற, இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வந்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
திருவள்ளூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், வேலம்மாள் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி ஆதரவுடன், திருவள்ளூர் டி.சி.ஏ., – வேலம்மாள் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடத்த உள்ளது.
இதில், 13 மற்றும் 15 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான இரு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடக்கின்றன. இளம் வீரர்களின் திறமையை கண்டறிந்து, அவர்களை மாவட்ட அணியில் விளையாடுவதற்கு தயார்படுத்துவதே இப்போட்டியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதற்கான விண்ணப்பங்களை, திருவள்ளூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்க இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை, அம்பத்துார் எம்.டி.எச்., சாலையில் உள்ள சங்க அலுவலகத்தில், வரும் 21ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு, 98401 81894, 99411 87417, 94444 89677 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.