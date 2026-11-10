ஒப்பந்த அடிப்டையில் மகளிர் மையத்தில் பணியாற்ற வாய்ப்பு
ஒப்பந்த அடிப்டையில் மகளிர் மையத்தில் பணியாற்ற வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:35 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM
சென்னை: மகளிர் மையத்தில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்ற ஆர்வமுள்ளோம் விண்ணப்பிக்கலாம் என, சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறையின் கீழ் செயல்படும் மகளிர் அதிகார மையத்தில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாலின சிறப்பு நிபுணர், நிதி கல்வி அறிவு வல்லுநர், கணக்கு உதவியாளர், பல்நோக்கு உதவியாளர், தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர், மிஷன் சக்தி திட்டம், கணினி உதவியாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இந்த இடங்களை நிரப்புவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
சமூக பணி துறையில் மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்ற, 32 வயதுக்கு உட்பட்டோர் விண்ணப்பிக்கலாம். மாதம் ஊதியம், 12 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 21 ஆயிரம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை, வரும் 20ம் தேதி மாலை 5:00 மணிக்குள், பாரிமுனை, ராஜாஜி சாலையில் உள்ள சென்னை கலெக்டர் அலுவலகத்தின், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாக சமர்ப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.