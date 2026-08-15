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கம்பராமாயணத்தை பள்ளிகளில் பாடமாக சேர்க்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி வலியுறுத்தல்

கம்பராமாயணத்தை பள்ளிகளில் பாடமாக சேர்க்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி வலியுறுத்தல்

UPDATED : ஆக 15, 2026 03:34 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 03:34 AM ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM

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சென்னை, ஆக. 15﻿-

''கம்பன் எழுதிய ராமாயணத்தை ஒரு சமய நுாலாக பார்க்கக்கூடாது. அதனை பள்ளிகளில் ஒரு பாடமாக வைக்க வேண்டும்,'' என, உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எம்.சுந்தரேஷ் தெரிவித்தார்.

சென்னை கம்பன் கழகம் சார்பில், 'கம்ப சித்திரத்தில் கண்மயங்கும் வண்ணங்கள்' எனும் தலைப்பில், ஆன்றோர் போற்றும் 52வது ஆண்டு கம்பன் விழா, விருது வழங்குதல் மற்றும் நுால் வெளியீடு என முப்பெரும் விழா, சென்னை, மயிலாப்பூரில் உள்ள ஏ.வி.எம்.ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபத்தில் நேற்று தொடங்கியது.

இதில், சென்னை கம்பன் கழகத்தின் தலைவர் ஜெகத்ரட்சகன் எழுதிய, 'பரம்பொருளின் தகைசால் தம்பியர்' எனும் நுாலை, உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எம்.சுந்தரேஷ் வெளியிட்டு, விருதாளர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து அவர் பேசியதாவது:

கம்பன் எழுதிய ராமாயணத்தை ஒரு சமய நுாலாக பார்க்கக்கூடாது. அவர் எழுதிய ராமாயணத்தை, பள்ளிகளில் ஒரு பாடமாக வைக்க வேண்டும். நீதித்துறையில் உள்ள அனைவரும் இதை படிக்க வேண்டும்.

கம்பன் சைவத்தையோ, வைணவத்தையோ சார்ந்தவர் அல்ல. அவருடைய பார்வையில் சைவமும் உண்டு, வைணவமும் உண்டு, சமணமும் உண்டு. ஆனால், இவற்றையும் தாண்டி நிற்பவன் கம்பன். சிவனும், திருமாலும் ஒன்று என அவர் கூறுகிறார்.

இன்றைய தலைமுறையினர் மாறிவிட்டனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் சமூக வலைதளம், அதற்கு அடுத்து ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பம். எனவே, கம்பர் கூறிய நல்ல கருத்துக்களை அவர்களிடத்தில் சேர்க்க வேண்டிய கடமை நமக்கு உள்ளது.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.



கம்ப சித்திரத்தில் // செய்தி வரும்

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