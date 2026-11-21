சைதாப்பேட்டை – தேனாம்பேட்டை மேம்பால பணிக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீட்டால் பிற ஒப்பந்ததாரர்கள் அதிருப்தி: மற்ற திட்டங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்க கோரிக்கை
சைதாப்பேட்டை – தேனாம்பேட்டை மேம்பால பணிக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீட்டால் பிற ஒப்பந்ததாரர்கள் அதிருப்தி: மற்ற திட்டங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
சென்னை: சைதாப்பேட்டை – தேனாம்பேட்டை மேம்பாலப் பணிகளை முடிக்க, கூடுதலாக 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது, மற்ற திட்டப் பணிகளின் ஒப்பந்ததாரர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை, அண்ணா சாலையில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காண, தேனாம்பேட்டை – சைதாபேட்டை இடையே, மூன்று கி.மீ., துாரத்துக்கு மேம்பாலம் கட்டும் பணி, தி.மு.க., ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டது. மும்பையை சேர்ந்த ஜெ.குமார் என்ற கட்டுமான நிறுவனம், 621 கோடி ரூபாயில் பாலம் கட்டும் பணியை தொடங்கியது.
கடந்த பிப்ரவரியில் பாலத்தை திறக்க திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், போக்குவரத்து நடமாட்டம் காரணமாக, இரவு நேரத்தில் மட்டுமே பணிகள் மேற்கொண்டதால், குறித்த நேரத்தில் மேம்பாலத்தை திறக்க முடியவில்லை. சட்டசபை தேர்தல் அறிவித்த நிலையில், மே மாதம் மேம்பாலம் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
தற்போது 80 சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடிந்துள்ளன. மேம்பாலம் இறங்கும் இடத்தில், 420 மீட்டருக்கு துாண் அமைப்பதில் சிக்கல் எழுந்ததால், பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. அதன்பின், திட்ட வடிவமைப்பை மாற்றி, பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இப்பணிக்கு கூடுதலாக 50 கோடி ரூபாயை நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒதுக்கி உள்ளது.
ஏற்கனவே, இத்திட்டத்திற்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. இந்நிலையில், கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது, சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில், நெடுஞ்சாலை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக வேலு இருந்தார். ‘திட்ட மதிப்பீட்டில் மட்டுமே பணியை முடிக்க வேண்டும். கூடுதல் நிதியை எந்த திட்டத்திற்கும் கேட்கக்கூடாது. அவ்வாறு கேட்டால், கட்டுமான பணி தொடர்புடைய பொறியாளரிடம் இருந்து, அந்த பணம் வசூலிக்கப்படும்’ என, உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதை பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை பொறியாளர்கள் முறையாக பின்பற்றி வந்தனர்.
இந்நிலையில், தேனாம்பேட்டை – சைதாப்பேட்டை மேம்பால கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு, விதியில் தளர்வு செய்யப்பட்டு, கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை உயர்வால், பொதுப்பணித்துறையில் பல பணிகளை முடிக்க முடியாமல், ஒப்பந்ததாரர்கள் திணறி வருகின்றனர்.
அவற்றுக்கு கூடுதல் நிதி வழங்க வேண்டும் என, முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர்களிடம், பொறியாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், நிதி வழங்க முடியாது என, துறை செயலர் அலுவலகத்தில் இருந்து உத்தரவு வந்துள்ளது. இதனால், எங்களுக்கு ஒரு நியாயம், வெளிமாநில ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு நியாயமா என, ஒப்பந்ததாரர்கள் கேட்கின்றனர். அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வது எனத் தெரியவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.