தாம்பரம் மண்டல அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை தகவல் பரவியதால் மற்ற அலுவலக அதிகாரிகள் ‘ எஸ்கேப்’
தாம்பரம் மண்டல அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை தகவல் பரவியதால் மற்ற அலுவலக அதிகாரிகள் ‘ எஸ்கேப்’
ADDED : அக் 27, 2026 05:29 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் மாநகராட்சி, 2வது மண்டல அலுவலகத்தில், நேற்று, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கண்காணித்ததை அடுத்து, இந்த தகவல் பரவியதால், மற்ற மண்டல அலுவலகங்களில் இருந்து அதிகாரிகள், களப்பணிக்கு செல்வது போல் அவசர அவசரமாக வெளியேறினர்.
தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகையின் போது, அரசு அலுவலகங்களில் வாங்குவதாக கூறப்படும் லஞ்சம் மற்றும் பரிசு பொருட்களை தடுக்க, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்துவது வழக்கம். இந்நிலையில் குரோம்பேட்டையில் உள்ள தாம்பரம் மாநகராட்சி, 2வது மண்டல அலுவலகத்தில், உயர் அதிகாரிகள் அதிகளவில் லஞ்சம் வாங்குவதாக, சமீபகாலமாக தகவல் பரவி வருகிறது. இது தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு புகார் சென்றுள்ளது.
இன்று (அக்.,27) காலை மாநகராட்சி 2வது மண்டல அலுவலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை நடந்தது, இந்த தகவல் ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் மத்தியில் பரவியதை அடுத்து, மற்ற நான்கு மண்டல அலுவலங்களில் இருந்த அதிகாரிகள், பயத்தில், களப்பணிக்கு செல்வது போல் அலுவலகத்தில் இருந்து அவசர அவசரமாக வெளியேறியனர். இச்சம்பவம், தாம்பரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.