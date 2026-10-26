ஆவடியில் விதிமீறி வைக்கப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பேனர் அகற்றம்
ஆவடியில் விதிமீறி வைக்கப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட பேனர் அகற்றம்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:02 PM
ஆவடி: ஆவடியில், பொதுமக்களுக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் இடையூறாக, விதிமீறி வைக்கப்பட்ட, 50க்கும் மேற்பட்ட பேனர்கள் மற்றும் விளம்பரப் பதாகைகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அகற்றினர்.
ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் உரிய அனுமதியின்றி சாலைகளில் பேனர்களை வைத்து வருகின்றனர். இதனால், வாகன ஓட்டிகளின் கவனம் சிதறி, விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
இதையடுத்து, மாநகராட்சி பகுதிகளில் அனுமதியின்றி வைக்கப்படும் பேனர்கள் மற்றும் விளம்பரப் பதாகைகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த இரு தினங்களில் ஆவடி – பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை மற்றும் சி.டி.எச்., சாலையில் விதிமீறி வைக்கப்பட்ட, 50 பேனர்கள் அகற்றப்பட்டன. மேலும், மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உரிய அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட ஆறு ராட்சத பேனர்களும் அகற்றப்பட்டன.
இதுபோன்று, உரிய அனுமதியின்றி வைக்கப்படும் அனைத்து டிஜிட்டல் பேனர்கள் மற்றும் விளம்பரப் பதாகைகளும் முன்னறிவிப்பின்றி அகற்றப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.