பெண்ணை எரித்து கொன்ற பெயின்டர் குண்டாசில் கைது

UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
சென்னை: பெண்ணை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொன்ற வழக்கில் கைதான, 40 வயது பெயின்டர் மீது, ‘குண்டாஸ்ʼ சட்டம் பாய்ந்தது.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, சீனிவாசபுரம் இரண்டாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் மோகனா, 34.
இவருக்கும், திருவள்ளூர் மாவட்டம், நந்தம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாபுலால், 40, என்ற பெயின்டருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், பாபுலாலிடம் பேசுவதை மோகனா தவிர்த்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாபுலால், செப்., 18ம் தேதி, மோகனா மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீயிட்டு கொளுத்தினார். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி மோகனா உயிரிழந்தார்.
இவ்வழக்கில் பாபுலாலை, வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார் கைது செய்து, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
கொலை வழக்கில் கைதான பாபுலால் மீது, ‘குண்டர்ʼ தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமுல்ராஜ், நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டார். இதற்கான உத்தரவு நகலை, போலீசார் நேற்று, சிறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கினர்.