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ஜன்னல் வழியாக பெண்னை எட்டிப்பார்த்த பெயின்டர் கைது
ஜன்னல் வழியாக பெண்னை எட்டிப்பார்த்த பெயின்டர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
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அரும்பாக்கம்: வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக பெண்ணை எட்டிப்பார்த்த, 49 வயதான பெயின்டரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரும்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த, 48 வயது பெண், தன் தாயுடன் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டின் அருகே வசிக்கும் பெயின்டர் பாபு, 49, என்பவர் அடிக்கடி அப்பெண்ணின் வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக எட்டிப்பார்த்து நோட்டமிட்டு வந்துள்ளார்.
பெண், பாபுவை பலமுறை எச்சரித்துள்ளார். அரும்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், நேற்று காலை பாபுவை கைது செய்தனர்.