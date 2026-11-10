போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் படாளம் மேம்பாலம் திடீர் திறப்பு
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் படாளம் மேம்பாலம் திடீர் திறப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 08:50 PM
சென்னை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புவர்களால் சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில், செங்கல்பட்டு அருகே படாளம் பகுதியில், 24 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட 1 கி.மீ., துார மேம்பாலம் இன்று (நவ.,7), போக்குவரத்திற்காக அதிரடியாக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இதன் வாயிலாக, தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்குவது சற்று குறையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, புக்கத்துறை மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய இடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள, மேம்பாலங்கள் இம்மாத இறுதிக்குள் திறந்து வைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தாம்பரம் – திண்டிவனம் இடையேயான 100 கி.மீ., சாலையில், பெருங்களத்துர் முதல் செட்டிபுண்ணியம் வரை எட்டு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. திண்டிவனம் – திருவண்ணாமலை சாலை சந்திப்பில், ஆறு வழிச்சாலை மேம்பாலம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக ஏற்கனவே 7.5 மீட்டர் அகலத்தில் அணுகு சாலை அமைக்க முடிவெடுக்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதலாக நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு, 10.5 மீட்டர் அகல அணுகு சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது. விரைவில் ஆறுவழி மேம்பாலத்திற்கான கட்டுமான பணிகள் தொடங்கும் என, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.