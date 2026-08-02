நெம்மேலி குடிநீர் வேண்டாம் :பனையூர் மக்கள் போராட்டம்
நெம்மேலி குடிநீர் வேண்டாம் :பனையூர் மக்கள் போராட்டம்
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:36 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM
பனையூர்:'நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தில் உள்ள குடிநீர் வேண்டாம்; நிலத்தடிநீரை குடிநீராக வழங்க வேண்டும்' எனக்கோரி பனையூர் மக்கள், வார்டு அலுவலகத்தில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர்.
சோழிங்கநல்லுார் மண்டலம், 197வது வார்டில், 13,000 வீடுகள் உள்ளன. இவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளாக, நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தில் இருந்து, குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால், 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள், 'நெம்மேலி குடிநீர் வேண்டாம்; நிலத்தடி நீர்தான் வேண்டும்' எனக்கூறி, இணைப்பு பெறாமல் உள்ளனர்.
நிலத்தடி நீர் தரும் வகையில், வீட்டு இணைப்பு கோரி, அப்பகுதி மக்கள் நேற்று, 197வது வார்டு அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, கானாத்துார் போலீசார் உறுதி அளித்ததையடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.
போராட்டம் நடத்திய பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
கடந்த 50 ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வரும் நிலத்தடி நீரை, தெரு குழாய்களிலும், வீட்டு இணைப்புகளிலும் பிடித்து பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
அதற்கேற்ப புதிய குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டும். நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தில் உற்பத்தியாகும் குடிநீர் வேண்டாம்.
இதுகுறித்து, வாரிய அதிகாரிகள், அமைச்சரிடம் கூறிவிட்டோம். நடவடிக்கை எடுக்காததால் போராட்டம் நடத்தினோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
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