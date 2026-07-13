துணை ராணுவ பெண் காவலர் மகனுடன் தீக்குளிக்க முயற்சி கோட்டையில் பரபரப்பு
துணை ராணுவ பெண் காவலர் மகனுடன் தீக்குளிக்க முயற்சி கோட்டையில் பரபரப்பு
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:44 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 PM
சென்னை:திருமண ஆசை காட்டி ஏமாற்றியவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, துணை ராணுவ படையில் பணியாற்றி, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ள பெண் காவலர், தலைமை செயலகத்தில், மகனுடன் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்தவர் சாமுண்டீஸ்வரி, 37. இவர், நேற்று மதியம் 12:00 மணிக்கு, தன், 7 வயது மகனுடன் தலைமைச் செயலகம் சென்றார். திடீரென பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார்.
பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவரை தடுத்து நிறுத்தி, உடலில் தண்ணீர் ஊற்றி மீட்டனர். போலீசார், வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று, விசாரித்தனர்.
இதுகுறித்து, போலீசார் கூறியதாவது:
கடந்த 2014ம் ஆண்டு செஞ்சியில் உள்ள மொபைல் போன் கடையில், சாமுண்டீஸ்வரி பணியாற்றியபோது, திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த யூனிஸ், 38, என்பவர் அறிமுகமாகி உள்ளார். நட்பு காதலாக மாறியுள்ளது.
இதற்கிடையில், சாமுண்டீஸ்வரிக்கு துணை ராணுவ படையில் பணி கிடைத்தது. ஆவடியில் பயிற்சி பெற்று, ராஜஸ்தான் மாநிலம், அஜ்மீரில் பணியில் சேர்ந்தார். உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டதால், தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், திருமண ஆசை காட்டி, யூனிஸ் நெருங்கி பழகியுள்ளார். இதனால், 2019ல் கர்ப்பம் அடைந்த சாமுண்டீஸ்வரிக்கு, ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
யூனிஸ் வீட்டிற்கு சென்று, திருமணம் செய்ய வலியுறுத்தி உள்ளார். அப்போது, அவரது தந்தையும், உறவினர்களும், யூனிஸ் அண்ணன் திருமணம் முடிந்ததும், திருமணம் செய்து வைப்பதாக சமாதானம் செய்துள்ளார். புதுச்சேரியில் உள்ள பெண்கள் இல்லத்தில் சேர்த்துள்ளனர்.
மகனுக்கு 7 வயது ஆகியும், திருமணம் செய்யாமல் ஏமாற்றியதால், விரக்தி அடைந்து, தன் மகனுடன் வந்து தீக்குளிக்க முயற்சித்துள்ளார். அவரிடம் விசாரித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.
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