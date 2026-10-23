மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு சர்ச்சை பெற்றோர், பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு சர்ச்சை பெற்றோர், பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : செப் 25, 2026 09:24 PM
திருப்போரூர்: வண்டலுார் அருகே அரசு பள்ளியில், மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு தந்ததாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், மாணவியின் உறவினர்கள், பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
வண்டலுார் அருகே, கண்டிகை பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் ஒரு மாணவிக்கு, பள்ளி வளாகத்திலே மர்ம நபர்கள் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது.
இதையடுத்து மாணவி, அப்பகுதி தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். பின், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
இது தொடர்பாக, தாழம்பூர் போலீசார், கேளம்பாக்கம் மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலர் ஆகியோர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ‘மாணவியை சீண்டிய மர்ம நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சம்பவம் இனி நடக்காமல் இருக்க உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்’ என, அம்மாணவியின் உறவினர்கள், சக மாணவ – மாணவியரின் பெற்றோர் உள்ளிட்ட 100க்கும் மேற்பட்டோர், கேளம்பாக்கம் – வண்டலுார் சாலை கண்டிகையில் நேற்று, போராட்டம் செய்தனர். அவர்களிடம், போலீசார் பேச்சு நடத்தினர்.
ஆனால், மாணவி பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதாக எந்த ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை என, தாம்பரம் போலீசார் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதன் விபரம்:
கண்டிகை அரசு பள்ளியில் மாணவி பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பானதாக கூறப்படும் ஒரு சம்பவம் குறித்து புகார் பெறப்பட்டது. உடனே வழக்கு பதிந்து, மூத்த பெண் போலீஸ் அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையில், பெண் இன்ஸ்பெக்டர் மூலம் துரித விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பள்ளி ‘சி.சி.டி.வி.’ காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடந்தது.
மாணவியின் வாக்குமூலம், சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்ததில், பள்ளியில் அத்தகைய சம்பவம் நடந்ததாக எந்த ஆதாரமும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.
எனினும், விசாரணை தொடர்கிறது. மாணவியின் நலன் கருதி, சரிபார்க்கப்படாத தகவல்களை வெளியிட வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அரசு மூடி மறைக்கிறது! பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசத்திற்கு இடமில்லை என, சொல்லும் அரசில், அரசுப் பள்ளி வளாகத்திலேயே பெண் பிள்ளைகளுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லை என்பது வெட்கக்கேடானது. மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தைக் காரணம் காட்டி, இந்தச் சம்பவத்தை போலீஸ் அதிகாரிகளும், பாம்புக்கடி எனக்கூறி மூடி மறைக்க முயற்சிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும்; குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். – உதயநிதி, எதிர்க்கட்சி தலைவர், தி.மு.க.,