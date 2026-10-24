பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவிலில் பிரசாதம் வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்
பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவிலில் பிரசாதம் வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்
ADDED : அக் 23, 2026 09:02 PM
சென்னை: திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவிலில் பிரசாதம் தயாரித்து வழங்கும் திட்டத்தை, ஹிந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று (அக்.,23) தொடக்கி வைத்தார்.
சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் அறநிலையத்துறை சார்பில், தனியார் பிரசாதக் கடைகளுக்கு மாற்றாக, கோவில் நிர்வாகமே நேரடியாகப் பிரசாதங்களைத் தயாரித்து, பக்தர்களுக்கு வழங்கும் வகையில் இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சுவாமிமலை, சுவாமிநாதசுவாமி கோவில், கோவை மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி, வனபத்ரகாளியம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட 37 முதுநிலை கோவில்களில், நிர்வாகத்தின் வாயிலாக பிரசாதங்கள் தயாரித்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில் நிர்வாகத்தின் வாயிலாக தயாரிக்கப்படும் பிரசாதத்தை, பக்தர்களுக்கு
வழங்கி திட்டத்தை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில், அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய், கூடுதல் கமிஷனர் மாரிமுத்து, இணைக் கமிஷனர் ரேணுகாதேவி, கோவில் துணைக் கமிஷனர் நித்யா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பார்த்தசாரதி கோவிலில்
பிரசாதம் தயாரிப்பு தொடக்கம்
சென்னை: ‘திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் வளாகத்திலேயே, பிரசாதம் தயாரித்து விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை, இன்று ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தொடங்கி வைத்தார்.
திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில், இதுவரை ‘டெண்டர்’ முறையில் வெளிநபர்கள் வாயிலாக, பிரசாதம் தயார் செய்யப்பட்டு விற்கப்பட்டது. தரக்குறைபாடு உள்ளிட்ட புகார்களால், இனி கோவில் நிர்வாம் வாயிலாகவே பிரசாதங்கள் தயார் செய்து விற்கப்படும் என, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை மானிய கோரிக்கையின்போது, சட்டசபையில் அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவித்தார்.
அதன்படி, தற்போது தமிழகத்தில் 35க்கும் மேற்பட்ட கோவில்களில், கோவில் நிர்வாகத்தின் வாயிலாக, கோவில் வளாகத்திலேயே, பிரசாதம் தயார் செய்யப்பட்டு விற்கப்படுகிறது. சென்னை, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில், இன்று அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், கோவில் வளாகத்திலேயே, பிரசாதம் தயார் செய்து விற்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
பார்த்தசாரதி கோவிலில், ஐந்து பிரசாதங்கள் தயாரித்து விற்கப்படுகின்றன. லட்டு, அதிரசம், புளியோதரை, மிளகுவடை என ஒவ்வொன்றும் 20 ரூபாய்க்கும், தேன்குழல் 25 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது. கோவிலிலே தயாரித்து விற்கப்படும் பிரசாதங்கள் தரமாக உள்ளது’ என, பக்தர்கள் தெரிவித்தனர்.