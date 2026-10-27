சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணியர் எண்ணிக்கை சரியுது! ஆணையம் சொதப்பல், நிறுவனங்கள் புறக்கணிப்பால் சிக்கல்
சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணியர் எண்ணிக்கை சரியுது! ஆணையம் சொதப்பல், நிறுவனங்கள் புறக்கணிப்பால் சிக்கல்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 09:48 PM
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 05, 2026 09:48 PM
சென்னை: விமான நிலைய ஆணையத்தின் சொதப்பல், விமான நிறுவனங்கள் தமிழகத்தை புறக்கணித்தல், ‘வாட்’ வரி அதிகம் உள்ளிட்ட காரணங்களால், பயணியர் வருகையில், சென்னை விமான நிலையம் தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது. கடந்தாண்டை ஒப்பிடுகையில், இந்தாண்டின் எட்டு மாதங்களில் மட்டும், பயணியர் வருகை, 7.7 சதவீதம் சரிந்துள்ளது. அதேசமயம், மும்பை, கொல்கட்டா, டில்லி, பெங்களூரு போன்ற விமான நிலையங்கள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன.
சென்னை விமான நிலையம் தற்போது, மூன்று முனையங்களுடன் ஆண்டுக்கு, 2.50 கோடி பயணியரை கையாளும் திறனுடன் இயங்கி வருகிறது.
எனினும், உள்கட்டமைப்பு பிரச்னை, வளர்ச்சி பணிகளை இழுத்தடித்தல், பயணியரை கையாள்வதில் சொதப்பல் போன்ற காரணங்களால், ஆண்டுதோறும் பயணியர் எண்ணிக்கை சரிந்து வருகிறது.
நாட்டின் மிக பரபரப்பான ஐந்து விமான நிலையங்களில் ஒன்றாக இருந்த சென்னை, கொரோனா தொற்றுக்கு பின், பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.
இதற்கு, இந்திய விமான நிறுவனங்களின் புறக்கணிப்பு, இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களில் சென்னைக்கு முக்கியத்துவம் தராதது போன்றவை காரணமான உள்ளன.
இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், நடப்பதாண்டின் எட்டு மாதங்களில், சென்னை விமான நிலையத்தின் பயணியர் எண்ணிக்கை, 1.43 கோடியாக பதிவாகி உள்ளது. இது, கடந்தாண்டைவிட, 7.7 சதவீதம் குறைவு.
இதே நிலையில் பெங்களூரு, தைராபாத்தில் உள்ள தனியார் விமான நிலையங்கள், சிறப்பான வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளன. விமான நிலைய ஆணைய அதிகாரிகளின் சொதப்பல்களால், இங்கு பயணியர் எண்ணிக்கை பாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
விமான போக்குவரத்து ஆராய்ச்சியாளர் எச்.உபையதுல்லா கூறியதாவது:
இந்திய விமான நிறுவனமான ஏர் இந்தியா, தமிழகத்தை முற்றிலுமாகப் புறக்கணிக்கிறது. அதன் உள்நாடு மற்றும் சர்வதேச சேவைகள் எதுவும், தமிழகத்தில் கிடையாது.
விமான நிலைய ஆணையமும், ‘மார்க்கெட்டிங்’ மற்றும் விமான நிறுவனங்களுடன் பேசுவதும் கிடையாது. தமிழக அரசும், சென்னை விமான நிலையத்திற்காக பெரிதாக எதுவும் செய்வதில்லை.
கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக சவுதி அரேபியாவின் எந்த நகரத்திற்கும், சென்னையில் இருந்து நேரடி விமான சேவை கிடையாது; ஆனால், இந்த மார்க்கத்தில் பயணியர் தேவை அதிகமாக உள்ளது.
குறிப்பாக, விமான எரிபொருள் மீதான ‘வாட்’ வரி, பிற மாநிலங்களைவிட தமிழகத்தில் கடுமையாக உள்ளது. இதை குறைத்தால், உள்நாட்டு சேவைகள் கணிசமாக உயரும்.
இருதரப்பு விமானப் போக்குவரத்து ஒப்பந்தங்களில் சேவைகள் இல்லாத நாடுகளைச் சேர்க்க வேண்டும். ஐரோப்பாவின் பல இடங்களுக்கு ஒப்பந்தங்கள் உள்ளன. ஆனால், அவற்றை வெளிநாட்டு விமான நிறுவனங்கள் மட்டுமே இயக்கி வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
விமான நிலைய ஆணைய உயர் அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சர்வதேச அளவில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் தொடர்ச்சியான போர் பதற்றங்கள் மற்றும் வான்வெளி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, பல விமான சேவைகளின் பாதைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இது, உலகளவில் வான்வழி போக்குவரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான ‘வாட்’ வரி, பிற மாநிலங்களைவிட அதிகமாக இருப்பது, விமான நிறுவனங்களுக்கு சுமையாக உள்ளது. இதனால் பல நிறுவனங்கள், தங்கள் இயக்க செலவைக் குறைக்க, தமிழகத்தை தவிர்த்து, அண்டை மாநிலங்களை நாடுகின்றன.
மாநில அரசு இந்த வரிவிதிப்பில் உரிய தளர்வுகளைச் செய்தால் நிலைமை மாறும். தற்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் முனைய விரிவாக்கப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
சென்னை விமான நிலையத்தை, விமான நிலைய ஆணைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து மாற்ற வேண்டும் என, பிரதமருக்கு, தமிழக முதல்வர் விஜய், சமீபத்தில் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
பரந்துார் திட்டம் ரத்து
அரசாணை வராதது ஏன்?
சென்னை விமான நிலையத்தில், வசதிகள் குறைவு மட்டுமின்றி, விமானங்களின் மீது பறவைகள் மோதும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
பறவைகள் மோதல் குறைவாக இருக்கும் என்பதால்தான், புதிய விமான நிலையத்திற்கு பரந்துார் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
பரந்துார் திட்டத்தை ரத்து செய்ததாக அறிவித்த விஜய் அரசு, 41 நாட்களாகியும், அரசாணை வெளியிடாமல் உள்ளது.
அரசாணை வெளியிட்டால்தான், அரசின் முடிவை எதிர்த்து சட்டரீதியாக வழக்குத் தொடர முடியும். அரசாணையை உடனே வெளியிட வேண்டும்.
- வில்சன்,
எம்.பி., – தி.மு.க.,