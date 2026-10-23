வழிநெடுக மழை நீர் ஒழுகிய அரசு விரைவு பஸ் இரவு முழுதும் நின்றபடி பயணித்த பயணியர்
வழிநெடுக மழை நீர் ஒழுகிய அரசு விரைவு பஸ் இரவு முழுதும் நின்றபடி பயணித்த பயணியர்
ADDED : அக் 21, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 21, 2026 06:57 PM
சென்னை: வேளாங்கண்ணியில் இருந்து திருவொற்றியூர் நோக்கி வந்த அரசு விரைவு பேருந்தின் கூரை சேதமடைந்து, மழை நீர் ஒழுகியதால் பயணியர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நேற்று மதியம் தொடங்கி, விடிய விடிய மழை பெய்தது. குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது.
இந்த நிலையில், நேற்று வேளாங்கண்ணியில் இருந்து திருவொற்றியூர் நோக்கி வந்த அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்தின் மேற்கூரை மற்றும் பக்கவாட்டு பகுதிகள் வழியாக மழைநீர் ஒழுகியது.
இதனால், இருக்கைகளில் அமர முடியாமல் வழிநெடுக பயணியர் நின்றபடியே பயணித்தனர். சிலர், ஜன்னல்களை மூட முடியாமல் சிரமப்பட்டனர். வேறு வழியின்றி, மழைநீரில் நனைந்தபடியே சிலர் இருக்கைகளில் அமர்ந்து பயணித்தனர்.
இதையடுத்து, நடத்துநர் ரெயின் கோட்டைப் பயன்படுத்தி ஜன்னல் வழியாக மழைநீர் வருவதைத் தடுக்க முயன்றார். ஆனால், காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால், அவரால் ஜன்னலை மூட முடியவில்லை.
இதனால், இரவு முதல் விடிய விடிய பயணியர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இது பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ள நிலையில், மேற்கூரை சேதமடைந்துள்ள பேருந்துகளை பழுது பார்த்து சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.