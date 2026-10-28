விமானத்தின் அவசர கால கதவை திறக்க முயன்ற பயணியால் பரபரப்பு
விமானத்தின் அவசர கால கதவை திறக்க முயன்ற பயணியால் பரபரப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM
சென்னை: விமானத்தின் அவசர கால கதவை திறக்க முயன்ற பயணியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் இருந்து, நேற்று (அக்.,27) இரவு 8:00 மணிக்கு, 142 பயணியருடன் ‘இண்டிகோ’ விமானம் சென்னை வந்தது.
விமானம் ஓடுபாதையில் நிற்பதற்கு தயாராக முயன்றபோது, அவசரகால கதவு திறப்பதற்கான எச்சரிக்கை அலாரம் ஒலித்தது.
அதிர்ச்சியடைந்த விமான ஊழியர்கள், அவசரகால கதவை திறக்க முயற்சித்தது யார்? என, விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அவசரகால கதவு அருகே உள்ள இருக்கையில், ஆண் பயணி ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார்.
அவர் தான் அவசரகால கதவை திறப்பதற்கான பட்டனை அழுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, விமான பணிப்பெண்கள் பயணியிடம் விசாரித்தனர். அவர், தெலுங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீசைலம், 40, என்பதும், காய்கறி வியாபாரம் செய்வதும் தெரியவந்தது.
பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரை பிடித்து விசாரித்தினர். அதற்கு ஸ்ரீசைலம் தெரியாமல் அழுத்திவிட்டதாக தெரிவித்தார். இதையேற்க மறுத்த அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய போலீசிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.