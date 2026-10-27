பரங்கிமலை வரை ரயிலை இயக்கியும் ஆதம்பாக்கத்தில் நிற்காததால் பயணியர் அவதி
பரங்கிமலை வரை ரயிலை இயக்கியும் ஆதம்பாக்கத்தில் நிற்காததால் பயணியர் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 12:26 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:26 AM
சென்னை: பரங்கிமலை – வேளச்சேரி இடையே மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கி ஏழு மாதங்களுக்கு மேலாகியும், ஆதம்பாக்கம் நிலையத்தில் ரயில்கள் நிற்காததால், அப்பகுதி பயணியர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
சென்னை கடற்கரை – வேளச்சேரி மேம்பால ரயில் பாதையின் ஒரு பகுதியாக, வேளச்சேரி – பரங்கி மலை இடையே, 5 கி.மீ., தொலைவுக்கு ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி, 2008ல் தொடங்கியது. 17 ஆண்டுகளுக்குப் பின், பணிகள் முடிக்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து, பரங்கிமலை – வேளச்சேரி இடையே மேம்பால ரயில் சேவை, மார்ச் 14ல் தொடங்கியது. இருப்பினும், இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்கள், ஆதம்பாக்கம் நிலையத்தில் நிற்காததால், ஆதம்பாக்கம், நங்கநல்லுார், மடிப்பாக்கம் பகுதி பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஆதம்பாக்கம் நிலையத்தில் நடைமேடை வடிவமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான சிக்கல்கள் உள்ளன. அவற்றில் மாற்றங்கள் செய்வதற்கான புதிய வடிவமைப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, ரயில்வே ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு அமைப்புக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒப்புதல் கிடைத்ததும் பணிகளைத் தொடங்கி, விரைந்து முடித்து, நிலையத்தைப் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வருவோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.