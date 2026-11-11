சதுப்பு நிலத்தில் செயற்கை கரை அமைப்பதால் மக்கள் அதிர்ச்சி! திறந்தவெளியை ஏரியாக்க வனத்துறை முயல்வதாக புகார்
சதுப்பு நிலத்தில் செயற்கை கரை அமைப்பதால் மக்கள் அதிர்ச்சி! திறந்தவெளியை ஏரியாக்க வனத்துறை முயல்வதாக புகார்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:52 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:50 PM
சென்னை: சதுப்பு நில பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை விதிகளை மீறி, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில், செயற்கையாக கரைகளை வனத்துறை அமைத்து, திறந்த வெளி பகுதியை ஏரியாக மாற்ற முயற்சிப்பதாக, அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்னளர். இதனால், சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் எனவும், அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னை வேளச்சேரி முதல் பெரும்பாக்கம் வரை, 1,500 ஏக்கர் அளவுக்கு, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பரவியுள்ளது. வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இப்பகுதியில், 206 வகையான பறவைகள் வந்து செல்வது உறுதியாகி உள்ளது.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு, நில அபகரிப்பு நடப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், 2016ல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
அதில், சதுப்பு நிலத்துக்குள் வெளியாட்கள் நுழைவதை தடுக்க, தடுப்பு சுவர் அமைக்கலாம் என, ஆலோசனை கூறப்பட்டது. இந்த ஆலோசனையை அடிப்படையாக வைத்து, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி, மதில் சுவர் எழுப்ப வனத்துறை திட்டமிட்டது.
முதற்கட்டமாக, வேளச்சேரி செல்லும் வழியில், 2.5 ஏக்கர் சதுப்பு நிலம் சூழலியல் பூங்காவாக மாற்றப்பட்டது.
இதையடுத்து, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி, 10 கி.மீ., தொலைவுக்கு, நபார்டு வங்கியின், 47 கோடி ரூபாய் நிதி உதவியுடன் மதில் சுவர் அமைக்கும் பணிகள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டன.
இதன்படி, சதுப்பு நிலத்தின் மேற்கு புறத்தில், தரையில் இருந்து, 2 அடி உயரத்துக்கு சுவர் எழுப்பி, அதன் மேல் கிரில் கம்பிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த சுவரில் தண்ணீர் செல்ல, குழாய் வடிவில் துவாரங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஆனால், இதற்கு வெளியில் உள்ள பல்வேறு இடங்கள் மிகவும் தாழ்வாக இருப்பதால், அங்கிருந்து தண்ணீர் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்துக்குள் வரமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மதில் சுவரை ஒட்டி உட்புறம் சதுப்பு நிலத்தில் பிரதான பகுதியில் தரையில் இருந்து, 6 அடி உயரத்துக்கு மண் கொட்டி, செயற்கையாக கரை ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இதன் மேல் பூங்காக்களில் இருப்பது போன்று டைல்ஸ் பதிக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
மதில் சுவர் அமைப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகளால் அச்சமடைந்துள்ள அக்கம் பக்கத்து மக்கள், தற்போது எழுப்பப்பட்டுள்ள செயற்கை கரையால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மழைக்காலத்தில் வெளியில் இருந்து வரும் தண்ணீர் நேரடியாக உள்ளே செல்வதை தடுக்கும் வகையில், இந்த கட்டுமான பணிகள் நடந்துள்ளதாகவும், அதனால் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெள்ள பாதிபபு ஏற்படும் எனவும், அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்களும், சூழலியல் ஆர்வலர்களும் கூறியதாவது:
நாடு முழுதும் சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாக்கும் வகையில், 2017ல் சதுப்பு நிலங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை விதிகளை வெளியிட்டது.
இதன்படி, சதுப்பு நிலங்களில் நீர் வரும் வழியை தடுக்கும் வகையில், எவ்வித கட்டுமானங்களும் கட்டக்கூடாது.
ஆனால், இந்த விதிகளை அப்பட்டமாக வனத்துறை மீறியுள்ளது உறுதியாகிறது. தடுப்பு சுவர், செயற்கை கரை அமைப்பதால், திறந்தவெளியாக இருக்கும் சதுப்பு நிலத்தின் தன்மை சிதைக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மக்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், தற்போது பெரும்பாக்கத்திலும் சதுப்பு நிலத்துக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிகளை வனத்துறை தொடங்கியுள்ளது.
தடுப்பு சுவர், செயற்கை கரை அமைத்து, நடைபாதை அமைக்கப்பட்டால், அது சதுப்பு நிலத்தின் இயல்பு தன்மையை பாதிப்பதுடன், இதை சார்ந்து வாழும் உயிரினங்களையும் பாதிக்கும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.