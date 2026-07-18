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குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பு மக்கள் சாலை மறியல்

குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பு மக்கள் சாலை மறியல்

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:19 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:19 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM

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திரு.வி.க.: சாஸ்திரி நகரில், குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பதை கண்டித்து, பொதுமக்கள் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

புளியந்தோப்பு, சாஸ்திரி நகர் பிரதான தெருவில் ஒரு வாரமாக, சாலையில் கழிவுநீர் வழிந்தோடுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு வரும் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்துள்ளது.

இதுகுறித்து குடிநீர் வாரியத்திற்கு புகார் அளித்தும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த பகுதி மக்கள் 100க்கும் மேற்பட்டோர், சாஸ்திரி நகர் பிரதான சாலையில் நேற்று, மறியலில் ஏற்பட்டனர்.

புளியந்தோப்பு போலீசார் வந்து சமரச பேச்சு நடத்தியதை அடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.

இதையடுத்து, அப்பகுதிக்கு குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீரகற்று லாரி வரவழைக்கப்பட்டு, கழிவுநீர் அகற்றப்பட்டது. மேலும், தற்காலிகமாக லாரியில் குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டது.

கழிவுநீர் கலந்த குடிநீர் ராம்நகர் மக்கள் அவதி

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மடிப்பாக்கம்:மடிப்பாக்கம் ராம்நகர் தெற்கு பகுதியில் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து வருவதால், சுத்தமான குடிநீர் வழங்க அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

சென்னை பெருங்குடி மண்டலம், 188வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மடிப்பாக்கம் ராம்நகர் தெற்கு பகுதியில் ராம்நகர் தெற்கு பகுதியில் 15 தெருக்களில் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் தொடங்கிய நாள் முதல் தண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக வருகிறது. குறிப்பாக, ஏழாவது பிரதான தெரு மற்றும் ஏழாவது குறுக்குத் தெருவில் கருமை நிறத்தில் கழிவுநீர் கலந்த குடிநீர் வருவதால் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளதுடன், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்குக் கூட போதுமான தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாக வாரந்தோறும் தனியார் டேங்கர் மூலம் குடிநீர் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் மாதந்தோறும் 5,000 ரூபாய்க்கும் மேல் கூடுதல் செலவாகிறது.

இதுகுறித்து பலமுறை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு நடத்தி, போர்க்கால அடிப்படையில் சுத்தமான மற்றும் சீரான குடிநீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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