அமைந்தகரையில் தொடர் மின் தடை நள்ளிரவில் மக்கள் சாலை மறியல்
அமைந்தகரையில் தொடர் மின் தடை நள்ளிரவில் மக்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : அக் 13, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:24 PM
அமைந்தகரை: அமைந்தகரை பகுதியில் தொடர் மின்தடையால் அவதிப்பட்ட பொதுமக்கள், ஆத்திரமடைந்து நள்ளிரவில் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அமைந்தகரை, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையை ஒட்டிய அருணாச்சலபுரம், ரங்கராஜலு தெரு, பச்சைகிராமணி தெரு, துரைசாமி தெரு, ராமசாமி ராஜா தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ஆயிரக்கணக்கானோர் வசிக்கின்றனர். அண்ணா வளைவு எதிரே உள்ள இப்பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் மின்தடை ஏற்பட்டு வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் காலை 11:00 மணிக்கு ஏற்பட்ட மின்தடை இரவு வரை நீடித்தது. இதனால், அதிருப்தியடைந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர், நள்ளிரவு 12:30 மணியளவில் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கூறியதாவது:
பல மாதங்களாக மின் தடை பிரச்னை நீடிக்கிறது. கடந்த எட்டு மாதங்களில், மூன்று முறை மின்மாற்றியை மாற்றியும் பிரச்னைக்குத் தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
இப்பகுதியில் செயல்படும் தனியார் ஐ.ஏ.எஸ்., பயிற்சி மையத்தில் ஒரே நேரத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட ‘ஏசி’க்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால், மின் அழுத்தப் பிரச்னை ஏற்படுகிறது. மின்தடை குறித்து புகார் அளித்தும் நிரந்தரத் தீர்வு காணப்படவில்லை. இதனால், இரவு நேரங்களில் துாக்கமின்றி தவிக்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.