குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையை சீரமைத்து மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மக்கள் கோரிக்கை
குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையை சீரமைத்து மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 18, 2026 06:42 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
குரோம்பேட்டை: குரோம்பேட்டையில் கைவிடப்பட்டு பராமரிப்பில்லாத மருத்துவமனையை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
குரோம்பேட்டை ஜி.எஸ்.டி., சாலையை ஒட்டி, தாலுகா மருத்துவமனை இயங்கி வந்தது. இந்த மருத்துவமனையை, மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தி, தாம்பரம் சானடோரியத்தில் திறக்கப்பட்டது.
இதனால், குரோம்பேட்டையில் இயங்கி வந்த மருத்துவமனையை அப்படியே விட்டு விட்டனர். அதன் ஒரு கட்டடத்தில் மட்டும் பல் மருத்துவ பிரிவு இயங்கி வருகிறது. இதனால், மருத்துவமனை வளாகத்தில் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து காடுபோல் மாறிவிட்டது.
மற்றொரு புறம் குப்பை கழிவுகளும் தேங்கியுள்ளது. ஓராண்டாக கைவிடப்பட்ட மருத்துவமனையை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி வாசி வி.சந்தானம் கூறியதாவது:
புறநகரில் பல அரசு அலுவலகங்கள் வாடகை கட்டடத்தில் தான் இயங்கி வருகின்றன. பல்லாவரம் சார் - பதிவாளர் அலுவலகம் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. அதற்கு சொந்தமாக அலுவலகம் கட்ட இடம் இல்லை.
அப்படியிருக்கையில், கைவிடப்பட்ட மருத்துவமனையை புதுபித்து, அரசு அலுவலகங்கள் இயங்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆனால், எதையும் செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விட்டனர். இந்த மருத்துவமனையில், கடந்த வாரம் சினிமா சூட்டிங் நடந்துள்ளது.
இதற்கு எப்படி அனுமதி கொடுத்தனர். பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்து கட்டப்பட்ட மருத்துவமனை, ஓராண்டாக பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருப்பது அதிருப்தி அளிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.