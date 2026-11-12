கழிவு நீர் தொட்டியை அடைக்க சென்ற அதிகாரியிடம் அவகாசம் கோரிய மக்கள்
கழிவு நீர் தொட்டியை அடைக்க சென்ற அதிகாரியிடம் அவகாசம் கோரிய மக்கள்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 11, 2026 11:10 PM
பெரும்பாக்கம்: நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து, அரசு நிலத்தில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் கட்டிய கழிவு நீர் தொட்டியை, அடைக்க சென்ற அதிகாரிகளிடம், குடியிருப்பு மக்கள் இருநாள் அவசாகம் கோரியுள்ளனர்.
பரங்கிமலை ஒன்றியம், பெரும்பாக்கம் ஊராட்சி, வரதாபுரம் பிரதான சாலையில் ‘அச்சுதா’ என்ற பெயரில், 96 வீடுகள் கொண்ட கூட்டுக் குடியிருப்பை, தனியார் நிறுவனம் கட்டித் தந்துள்ளது.
சி.எம்.டி.ஏ., அனுமதியின்படி, ஒவ்வொரு பிளாக்கிற்கும் தனித்தனியே கழிவுநீர் தொட்டி அமைத்துத் தர வேண்டும். ஆனால், கட்டுமான நிறுவனம் கட்டிக்கொடுக்கவில்லை எனக்கூறப்படுகிறது.
பொதுவெளியில், அரசு நிலத்தில் ஒரு கழிவுநீர் தொட்டியைக் கட்டி கொடுத்து, நிறுவனம் ஏமாற்றி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தனி நபர் தொடர்ந்த வழக்கை அடுத்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அரசு நிலத்தில் உள்ள அந்த கழிவுநீர் தொட்டியை அடைக்க, நேற்று இரவு 7:45 மணியளவில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வந்தபோது, குடியிருப்பு மக்கள் ஒன்று திரண்டு, இரண்டு நாள் அவகாசம் கோரி மனு அளித்தனர்.
இதற்கிடையே, குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் தரப்பிலும் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
இது குறித்து குடியிருப்பு மக்கள் கூறுகையில், ‘கட்டுமான நிறுவனம், 10 ஆண்டுகளுக்குமுன் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் 40 லட்சம் ரூபாய் வரை வாங்கியது. ஆனால், சரிவரி கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை. பொதுமக்களை ஏமாற்றிப் பணம் சம்பாதிப்பதை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு, எங்களை நடுத்தெருவில் நிறுத்திவிட்டனர்’ என வேதனை தெரிவித்தனர்.