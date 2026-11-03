கிரைய பத்திரம் கிடைக்காமல் 2 ஆண்டுகளாக மக்கள் சிரமம்
கிரைய பத்திரம் கிடைக்காமல் 2 ஆண்டுகளாக மக்கள் சிரமம்
UPDATED : நவ 02, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:27 PM
நெற்குன்றம்: நெற்குன்றம் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு, இரண்டு ஆண்டுகளாக கிரையப் பத்திரம் வழங்கப்படாததால், பல்வேறு சிரமங்களை அவர்கள் சந்தித்து வருகின்றனர்.
வளசரவாக்கம் மண்டலம், 148வது வார்டுக்கு உட்பட்ட நெற்குன்றம் பெரியதாங்கல், தந்தை பெரியார் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடங்கள் உள்ளன.
இங்கு, 400 குடும்பத்தினர் 50 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர். பெரும்பாலானோர் கிரைய பத்திரம் பெற்ற நிலையில், பத்திரம் கிடைக்காதவர்கள் வங்கி கடன் பெற முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
இவர்களில் சிலருக்கு கடந்த தி.மு.க., ஆட்சிக் காலத்தில் கிரையப் பத்திரம் வழங்கப்பட்டது. மற்றவர்களுக்கு பத்திரம் வழங்குவதற்கான ஆவணங்கள் முழுமையாக தயாரிக்கப்பட்டு, வாரிய தலைமை அலுவலகத்துக்கு கோப்புகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கிரைய பத்திரம் வழங்கப்படாமல் கோப்புகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதனால் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினர், பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே, நிலுவையில் உள்ள கோப்புகள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, விடுபட்ட குடும்பங்களுக்கு கிரைய பத்திரம் வழங்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.