சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமான தடை நீக்கக்கோரி பள்ளிக்கரணை, சுற்றுபுற மக்கள் தீர்மானம்
சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமான தடை நீக்கக்கோரி பள்ளிக்கரணை, சுற்றுபுற மக்கள் தீர்மானம்
ADDED : நவ 15, 2026 08:05 PM
பள்ளிக்கரணை: பள்ளிக்கரணை, சுற்றுப்புற கிராமங்களின் குடியிருப்பு நலச்சங்கத்தினர் இன்று (நவ.,15), ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி, சதுப்பு நிலத்தில் கட்டுமான தடையை நீக்கக்கோரி, தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தின் ஒரு பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் சுற்றுச்சுவர், வனத்துறை சார்பில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு, அரசியல் கட்சிகள் உட்பட பல தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பள்ளிக்கரணை, மடிப்பாக்கம், ஜல்லடியன்பேட்டை உட்பட 14 வருவாய் கிராமங்களைச் சேர்ந்த அனைத்து குடியிருப்பு நலச்சங்கத்தினர், நடைபாதை கட்டுவதற்கு ஆதரவாக இன்று, பள்ளிக்கரணை காமகோட்டி நகரில், ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினர்.
அப்போது, நலச்சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
மத்திய, மாநில அரசுகளின் கட்டடங்கள் மற்றும் தனியார் ஆக்கிரமிப்புகளால், பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலம் சுருங்கியுள்ளது. ஆனால் நாங்கள், பட்டா நிலத்தில் சொந்த வீடு கட்டி வசித்து வருகிறோம்.
சதுப்பநிலத்தை பாதுகாப்பது எப்படி முக்கியமோ, அதேபோல், அதைச் சுற்றி வீடுகளில் வசிக்கும் 1.20 லட்சம் மக்களின் வாழ்வாதாரமும் அவசியம்.
எங்களின் கோரிகைப்படியே, கைவேலி சிக்னல் முதல் நாராயணபுரம் பாலம் வரை சதுப்புநிலத்தில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டு, பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல், தற்போது அமைக்கப்பட்டு வரும் கான்கிரீட் சுவர் மற்றும் நடைபாதையால், எங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை. சாய் கணேஷ் நகர் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்குவது குறைந்துள்ளது.
பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தை தற்போதைய நிலையில் முழுமையாகக் காக்க வேண்டும். தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வெளியிட்டுள்ள 1 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு கட்டுமான தடை மற்றும் அனுமதி தரக்கூடாது என்ற உத்தரவைத் திரும்ப பெற வேண்டும் உட்பட எட்டு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.