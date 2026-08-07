ஆறு மணி நேர மின் தடை: திருவொற்றியூர் மக்கள் அவதி

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:46 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
திருவொற்றியூர்: திருவொற்றியூரில், ஆறு மணி நேர மின் தடையால் மக்கள் அவதியடைந்தனர்.
திருவொற்றியூர் தேரடி, கணக்கர் தெரு, அப்பர் சாமி கோவில் தெரு, ராதா கிருஷ்ணன் தெரு, சத்தியமூர்த்தி நகர், எல்லையம்மன் கோவில் உட்பட பல பகுதிகளில், நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு மின்தடை ஏற்பட்டது.
ஒரு சில பகுதிகளில், படிப்படியாக மின்சாரம் வினியோகிக்கப்பட்ட நிலையில், எல்லையம்மன் கோவில், தேரடி போன்ற பகுதிகளில், 4:00 மணிக்கு பின், மின் நிலைமை சீரானது. ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் தடைப்பட்டதால், மக்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
கடந்த மூன்று நாட்களாக, மதிய நேரத்தில் மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கமாகி விட்டது. இதற்கு உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
'மின் பகிர்மானம் செய்யக்கூடிய, மணலி துணை மின் நிலையத்தில், மின்மாற்றியில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக, மின்தடை ஏற்பட்டது. பழுது சரி செய்யப்பட்டு, மின்வினியோகம் படிப்படியாக சீரானது' என, மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.