சென்னை திரும்பிய மக்களால் முக்கிய சாலைகளில் திணறல்
சென்னை திரும்பிய மக்களால் முக்கிய சாலைகளில் திணறல்
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 PM
தாம்பரம்: தீபாவளி மற்றும் தொடர் விடுமுறை முடிந்து, சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றவர்கள், இன்று (நவ.,10) சென்னைக்கு திரும்பியதால், பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையங்கள் மட்டுமின்றி, முக்கிய சாலைகளிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
சென்னை மற்றும் புறநகரில் இருந்து தீபாவளிக்காக, தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களுக்கு, 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பயணித்தனர்.
இவர்கள், தீபாவளியை கொண்டாடிவிட்டு நேற்று (நவ.,9) இரவு முதல், பெருமளவு சென்னைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். இதையொட்டி, சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டன.
இன்று காலை, தென் மாவட்டங்களில் இருந்து இயக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி, நெல்லை, அனந்தபுரி உள்ளிட்ட விரைவு ரயில்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், தாம்பரம் வந்தடைந்தனர்.
அதிகாலை முதலே ரயில்கள் அடுத்தடுத்து வந்ததால், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தின், 6 முதல் 10 வரையிலான நடைமேடைகளில் பயணியர் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், தாம்பரம், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களில் பயணியர் கூட்டம் அதிகம் இருந்தது. இதுதவிர, பலர் தங்கள் சொந்த வாகனங்களில் சென்னைக்கு வந்தனர்.
இதனால், ஜி.எஸ்.டி., சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாலைகளில் இன்று, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
தாம்பரத்தில் இருந்து தங்களது வீடுகளுக்கு செல்ல புறநகர் மின்சார ரயில்கள், மாநகரப் பேருந்துகளை மக்கள் பயன்படுத்தியதால், அவற்றிலும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.