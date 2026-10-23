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இலவச பஸ் பயணம் கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
இலவச பஸ் பயணம் கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
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வியாசர்பாடி: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச பேருந்து பயணம் தொடர்பாக அரசு ஆணை வெளியிடக்கோரி, ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது..
தமிழக அரசின் வெற்றி பயண திட்டத்தில், பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம் அறிவிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள், அவர்களின் பாதுகாவலர்கள் இலவச பயணம் செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில், அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பில், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. வியாசர்பாடி, அம்பேத்கர் கல்லுாரி எதிரே நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.