சென்னையில் டிச., 5ல் தனிநபர் பிராண்டிங் மாநாடு

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ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
சென்னை: சென்னை தி.நகரில் உள்ள, ‘அர்த்தமண்டபம் அட்வர்டைசிங்’ நிறுவனம் சார்பில், தொழில்முனைவோருக்கான தனிநபர் பிராண்டிங் மாநாடு, டிச., 5ம் தேதி சென்னையில் நடக்கிறது. ‘உங்கள் திறமை, உங்கள் அடையாளம் சீசன் – 2’என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் இம்மாநாட்டுக்கு, நம் நாளிதழ் அச்சு ஊடகப் பங்குதாரராக உள்ளது.
அண்ணா சாலையில் உள்ள, ‘மெட்ராஸ் மேனேஜ்மென்ட் அசோசியேஷன்’ அரங்கில், காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மாநாடு நடக்கிறது.
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர வணிக உரிமையாளர்கள், ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனர்கள், மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், ஆடிட்டர்கள், ஆலோசகர்கள், பயிற்சியாளர்களுக்காக மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எழுத்தாளர்கள், செய்தி வாசிப்பாளர்கள், வணிகப் பயிற்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பேச உள்ளனர்.
மாநாட்டில் பங்கேற்க ஸ்டாண்டர்டு பாஸ் 5,000 ரூபாய், பிரீமியம் பாஸ் 15,000 ரூபாய். இதற்கு ஜி.எஸ்.டி., தனியாக செலுத்த வேண்டும். events.arthamandapam.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம். மேலும், 93421 85338, 97870 50464 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இதுகுறித்து, அர்த்தமண்டபம் இணை நிறுவனர் செல்வேந்திரன் கூறுகையில், “தொழில்முனைவோரின் முகமும், அவர்களின் கதையுமே இன்று மிகப்பெரிய விளம்பரமாக உள்ளன. அவற்றைச் சரியாகக் கட்டமைக்கும் வழிகளை தமிழிலேயே கற்றுத் தருவதே மாநாட்டின் நோக்கம்,” என்றார்.