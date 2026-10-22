UPDATED : அக் 11, 2026 02:10 AM
ADDED : அக் 11, 2026 01:28 AM
சென்னை: புரட்டாசி மாத, 4வது சனிக்கிழமையான நேற்று அதிகாலை முதல் பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
புரட்டாசி மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமையான நேற்று காலை பக்தர்கள் பக்கத்து வீடுகளில் யாசகம் பெற்று, மாவிளக்கு ஏற்றி ‘கோவிந்தா’ நாமத்துடன் வழிபட்டனர்.
திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள், மயிலாப்பூர் ஆதிகேசவ பெருமாள், தி.நகர், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான பெருமாள் கோவில், மாதவப் பெருமாள், திருமழிசை ஜகன்நாத பெருமாள், சைதாப்பேட்டை பிரசன்ன வெங்கடேச நரசிம்மர், திருநீர்மலை ரங்கநாத பெருமாள்; பாரிமுனை சென்ன கேசவ பெருமாள், நுங்கம்பாக்கம் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோவில், அம்பத்துார் விண்ணவராய பெருமாள் உள்ளிட்ட பல பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டன.
இதில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.