திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி மனு
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி மனு
ADDED : நவ 16, 2026 03:56 PM
படம்: லட்சுமணன்
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் கோவில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, இந்து முன்னணி சார்பில், சென்னை கலெக்டரிடம் இன்று (நவ.,16) மனு அளிக்கப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலின் மலை உச்சியில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற, கடந்தாண்டு டிசம்பரில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்தது.
தொடர்ந்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு, இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என, மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
அப்போதைய தி.மு.க., அரசு நீதிமன்ற தீர்ப்பையும், முருக பக்தர்களையும் அலட்சியப்படுத்தி அவமதித்தது.
இந்நிலையில் இந்து முன்னணி சார்பில், தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, இன்று சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலனிடம், மனு அளிக்கப்பட்டது. அதில், ‘தற்போதைய முதல்வர் விஜய், நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு மதிப்பளித்து நவ., 24ம் தேதி கார்த்திகை தீபக் திருநாளில், திருப்பரங்குன்றம் கோவில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.