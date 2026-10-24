/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பயங்கரவாதி கள் பரோலை ரத்து செய்ய மனு
ADDED : அக் 23, 2026 09:02 PM
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சென்னை: கோவையில் நடந்த குண்டு வெடிப்பு வழக்கில் பிடிபட்ட, முகமது அன்சாரி, நவாப் கான், முகமது அலி, முகமது அஜாம், மோனப்பா என்ற முகமது ஹாசன் ஆகியோர், ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 17ம் தேதி, அவர்களுக்கு, 60 நாட்கள் பரோல் வழங்கப்பட்டது. இதை கண்டித்தும், பரோலை ரத்து செய்யக்கோரி, பாரத் முன்னணி இயக்கத்தின் சார்பில் இன்று (அக்.,23), தலைமைச் செயலகத்தின் முதல்வர் தனிப்பிரிவில், மனு அளிக்கப்பட்டது.