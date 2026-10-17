கனமழையால் வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்

ADDED : அக் 17, 2026 02:27 AM
சென்னை: சென்னையில் நேற்று இரவு பெய்த கனமழையால், எட்டு விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தன. 12 விமானங்கள் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் பயணியர் அவதியடைந்தனர்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று மாலை முதல் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. கொல்கட்டாவில் இருந்து சென்னை வந்த விமானங்கள் கோவை, திருச்சிக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டன.
டில்லி, ஹைதராபாத், பெங்களூரு, கோவை, இலங்கை உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து வந்த எட்டு விமானங்கள், சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமடித்தன. பின், ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தரையிறங்கின.
மேலும், சென்னையில் இருந்து மும்பை, டில்லி, பெங்களூரு, திருச்சி, இலங்கை உள்ளிட்ட இடங்களுக்குப் புறப்பட வேண்டிய 12 விமானங்கள், ஒரு மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்பட்டுச் சென்றன. இதனால், விமானப் பயணியர் அவதியடைந்தனர்.