சதுப்பு நில விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றமே சென்றாலும் பா.ம.க., சட்டபோராட்டம் நடத்தும்: அன்புமணி
சதுப்பு நில விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றமே சென்றாலும் பா.ம.க., சட்டபோராட்டம் நடத்தும்: அன்புமணி
UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
சென்னை: ‘பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில விவகாரத்தில், கட்டுமான நிறுவனங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் சென்றால், பா.ம.க., சட்டபோராட்டம் நடத்தும்’ என, அதன் தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தையொட்டி, ஒரு கி.மீ சுற்றளவில், கட்டுமானங்களை மேற்கொள்ள விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும் என, கட்டுமான நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கில், அவர்களுக்கு சாதகமாக உத்தரவு பிறப்பிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக அறிவுறுத்தி உள்ளது. இது, வரவேற்கத்தக்கது. இந்த தீர்ப்பு, பா.ம.க.,வுக்கு கிடைத்த பெரும் வெற்றி.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி, முதல்வர் விஜய்க்கு இரண்டு முறை கடிதம் எழுதினேன். பசுமை தாயகம் தலைவர் சுவுமியா, தமிழ்நாடு மாநில ஈரநிலங்கள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் ராகேஷ்குமார் ஜகானியாவை நேரில் சந்தித்து, மனு வழங்கினார். ஆனால், தமிழக அரசோ, கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாகவே செயல்பட்டு வருகிறது.
தமிழக அரசு, வரும் ஜனவரி மாதத்திற்குள் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும். அதற்கு மாறாக கட்டுமான நிறுவனங்கள், உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினால், சதுப்பு நிலத்தை அறிவிக்கை செய்யத் தவறியதற்காக, அந்த நிறுவனங்கள் மட்டுமின்றி, தமிழக அரசும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கடுமையான கண்டனத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும். இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றால், பா.ம.க.,வும் உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று சட்டப்போராட்டம் நடத்தி பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாக்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.