/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/டாக்டர் மீது புகார் போலீசார் விசாரணை
UPDATED : அக் 02, 2026 01:37 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:34 AM
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படப்பை: டாக்டரின் மருத்துவ தகுதி சான்றிதழில் சந்தேகம் இருப்பதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை அடுத்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
படப்பை, காமராஜர் தெருவில் முத்து, 52, என்பவர் ‘கிளினிக்’ நடத்தி வருகிறார். இவர், முறையாக மருத்துவம் பயிலாமல், அலோபதி பொது மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கி வருவதாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் ஹிலாரினா ஜோசிட்டா நளினியிடம் புகார் சென்றது. அவர் மற்றும் படப்பை போலீசார் கிளினிக்கை ஆய்வு செய்தனர். முத்து சமர்ப்பித்த ஆவணங்களை, இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.