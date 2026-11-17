ரவுடிகள், போதை வியாபாரிகள் மீது நடவடிக்கை ஆய்வாளர்களுக்கு போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு
ரவுடிகள், போதை வியாபாரிகள் மீது நடவடிக்கை ஆய்வாளர்களுக்கு போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு
ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
செம்மஞ்சேரி: திருந்தாத ரவுடிகள், போதை பொருட்கள் விற்கும் நபர்கள் மீது உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஆய்வாளர்களுக்கு, தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் நஜ்மல் ஹோடா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனராக நஜ்மல் ஹோடா, கடந்த 13ம் தேதி பெறுப்பேற்றார். இவர், கண்ணகி நகர், செம்மஞ்சேரி, தாழம்பூர், கேளம்பாக்கம் ஆகிய காவல் நிலையங்களில், இன்று (நவ.,16) ஆய்வு செய்தார்.
வழக்கு ஆவணங்களை பார்வையிட்டு, ரவுடிகளின் பட்டியலில் இருக்கும் உள்ளூரில் வசிப்பவர்கள், தற்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பது குறித்து கேட்டறிந்தார். எந்த பகுதியில் போதை பொருட்கள் விற்பனை நடக்கிறது என, ஆய்வாளர்களிடம் விசாரித்தார்.
தவிர, எந்த காவல் நிலையத்தில், பெண்கள், சிறுமியர் தொடர்பான புகார்கள் அதிகம் பதிவாகிறது. கைது தவிர, இதர தடுப்பு நடவடிக்கை என்ன எடுத்தீர்கள் என கேட்டறிந்தார். மேலும், திருந்தாத ரவுடிகள், போதை பொருட்கள் விற்கும் நபர்கள் இருந்தால், அவர்கள் மீது உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஆய்வாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.