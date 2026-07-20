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﻿ வக்ப் வாரிய குளத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி மண் கொட்டியோர் மீது போலீசில் புகார்

﻿ வக்ப் வாரிய குளத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி மண் கொட்டியோர் மீது போலீசில் புகார்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:28 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:28 AM

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விருகம்பாக்கம்: விருகம்பாக்கத்தில், வக்ப் வாரியத்துக்கு சொந்தமான குளத்தை ஆக்கிரமிக்கும் வகையில், சட்டவிரோதமாக மண் கொட்டியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, வாரிய நிர்வாக அதிகாரி, காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

விருகம்பாக்கம், வேம்புலியம்மன் கோவில் தெருவில், 3 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள குளமும், அதைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களும், தமிழ்நாடு வக்ப் வாரியத்துக்கு சொந்தமானவை.

இக்குளம், சுற்றுப்பகுதிகளின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ளது. கடந்த 2021 பிப்ரவரியில், சாலையோரம் 1,200 சதுர அடியில் பள்ளிவாசல் கட்ட அனுமதி வழ ங்கப்பட்டது.

ஆனால், அனுமதிக்கப்பட்ட பரப்பை மீறி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியிலும் மண் கொட்டி நிரப்பும் பணி நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக, சமீபத்தில் நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.

இந்நிலையில், குளத்தில் மீண்டும் மண் கொட்டப்பட்டுள்ளதாக, வேம்புலியம்மன் கோவில் தெரு குடியிருப்போர் சங்க தலைவர் சச்சிதானந்தம், கடந்த மாதம் வக்ப் வாரியத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்படி அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில், வக்ப் வாரிய நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக மண் கொட்டப்பட்டு, ஆக்கிரமிக்க முயற்சி நடந்தது உறுதியானது.

இதையடுத்து, வக்ப் வாரியத்துக்கு சொந்தமான காலி நிலத்தில் மண் கொட்டியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, மேலும் அத்துமீறல் நடக்காமல் தடுக்க வேண்டும் என, வக்ப் வாரிய நிர்வாக பொறுப்பு அதிகாரி ஷக்கீரா பானு, கே.கே.நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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