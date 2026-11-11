சேத்துப்பட்டில் போலீஸ் வாகன ஓட்டுநர் மயக்கம்

ADDED : நவ 05, 2026 05:09 AM
சேத்துப்பட்டு: சேத்துப்பட்டு சந்திப்பில், போலீஸ் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற போலீஸ்காரர், திடீரென மயக்கமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஆவடி ஐந்தாம் அணியில் மோட்டார் போக்குவரத்துப் பிரிவு ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வருபவர் முகமது ஆசிக், 29. இவர், நேற்று மதியம் ஆவடி, வைஷ்ணவி நகரில் இருந்து நீலாங்கரைக்கு, முதல்வர் இல்லப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீசாருக்கு உணவு எடுத்துச் செல்வதற்காக, போலீஸ் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றார்.
மதியம் 12:30 மணியளவில் சேத்துப்பட்டு சந்திப்பு, கருக்காத்த அம்மன் கோவில் அருகே சென்றபோது, திடீரென அவருக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டு, வாகனத்தின் ஸ்டியரிங் மீது சாய்ந்தார்.
அப்போது அங்கு போக்குவரத்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த உதவி ஆய்வாளர் முருகன் மற்றும் போலீசார், அவரை மீட்டு அருகிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைந்து மயக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என, மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். தற்போது அவர் நலமாக இருப்பதாகவும், தொடர்ந்து மருத்துவக் கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.