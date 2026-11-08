வாலிபருக்கு வெட்டு

ADDED : நவ 07, 2026 07:29 PM
பெரம்பூர் நபருக்கு சரமாரி வெட்டிய மர்ம கும்பல்
பெரம்பூர்: பெரம்பூர், கே.எம்.கார்டன் ஏழாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் நாகராஜ், 42. இவர், தன் வீட்டின் அருகே சிறிய கொட்டகையில் ஒரு கன்றுக்குட்டியை வளர்த்து வருகிறார். இன்று (நவ.,7) இரவு 10:00 மணியளவில், கன்றுக்குட்டியின் சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த நாகராஜ், அதன் அருகே நின்ற மர்ம கும்பலிடம் விசாரித்துள்ளார். அப்போது, மதுபோதையில் இருந்த அந்த கும்பல், கத்தியை எடுத்து நாகராஜை சரமாரியாக வெட்டி உள்ளனர். இதில், பலத்த காயம் அடைந்த நாகராஜ் ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே மயக்கம் அடைந்தார். அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து ஓட்டேரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, அந்த கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.
மதுக்கூடத்தில் தகராறில் ஈடுபட்டவருக்கு ‘காப்பு’
கொளத்துார்: கொளத்துார், ஜி.கே.எம்., காலனியைச் சேர்ந்தவர் ராம்கி, 39. இவர், ஜம்புலிங்கம் பிரதான சாலையில் உள்ள கடை எண்: 282 ‘டாஸ்மாக்’ மதுபான கூடத்தில், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பணிபுரிகிறார். கடந்த 4ம் தேதி இரவு 8:00 மணியளவில், மதுக்கூட்டத்திற்கு வாலிபர் ஒருவர் பெண்ணுடன் வந்துள்ளார். இருவரும் மது அருந்தி தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது அப்பெண், பீர்பாட்டிலை உடைத்து, ராம்கி உள்ளிட்ட அங்கிருந்தோரை மிரட்டி வெளியே போகும்படி கூறி கலாட்டா செய்துள்ளார். பின், இருவரும் அங்கிருந்து சென்றனர். பெரவள்ளூர் போலீசாரின் விசாரணையில் கொளத்துாரைச் சேர்ந்த திவாகர், 28, என்பதும், அவருடன் வந்தவர் அவரது தங்கை பாவ்யா என்பதும் தெரியவந்தது. விசாரித்த பெரவள்ளூர் போலீசார், நேற்று (நவ.,6) திவாகரை, அவரது வீட்டில் வைத்து கைது செய்தனர். பவ்யாவிற்கு எச்சரித்து எழுதி வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
சரக்கு ஆட்டோவில் குட்கா கடத்தியவர் கைது
சென்னை: மயிலாப்பூர், கச்சேரி சாலை – கல்விவாறு தெரு சந்திப்பில் சென்ற சரக்கு ஆட்டோவை மடக்கி, போலீசார் சோதனை செய்தனர். அவற்றுள், 91 கிலோ குட்கா புகையிலைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, குட்கா கடத்திய, திருத்தணியைச் சேர்ந்த சிவா, 32 என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர். புகையிலைப் பொருட்கள் மற்றும் சரக்கு ஆட்டோவை பறிமுதல் செய்தனர்.
கஞ்சா விற்ற 3 பேர் பிடிபட்டனர்
கண்ணகி நகர்: கண்ணகி நகர், சுனாமி குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் தினேஷ், 27. இவர், அதே பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி உடற்பயிற்சிக் கூடத்தின் பின் பகுதியில், கஞ்சா விற்று வந்தார். கண்ணகி நகர் போலீசார் இன்று, இவரை கைது செய்து, 3 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்தனர். அதேபோல, ஏற்கனவே மற்றொரு கஞ்சா வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த குணா, 32, பூர்ணிமா, 22, ஆகியோரையும் கைது செய்தனர்.