/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பைக் மோதி போலீஸ்காரர் காயம்
ADDED : நவ 11, 2026 12:02 AM
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முடிச்சூர்: ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸ்காரர் செந்தில்குமார், 50, பைக் மோதி காயமடைந்தார்.
பீர்க்கன்காரணை காவல் நிலையத்தில், தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வருபவர் செந்தில்குமார். நேற்று முன்தினம் இரவு, சக காவலருடன் முடிச்சூர், ஆர்.எம்.கே., நகர் பகுதியில், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
அன்னை இந்திரா நகர் பிரதான சாலை வழியாக சென்ற போது, எதிரே வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனம் மோதியது.
இதில், காய மடைந்த செந்தில் குமார், பெருங்களத்துாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். விபத்து குறித்து, பீர்க்கன்காரணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.