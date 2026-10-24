பூந்தமல்லி – வடபழனி ‘மெட்ரோ’ கூடுதல் மினி பஸ் இயக்க முடிவு
பூந்தமல்லி – வடபழனி ‘மெட்ரோ’ கூடுதல் மினி பஸ் இயக்க முடிவு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:09 PM
சென்னை: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று, பூந்தமல்லி –- வடபழனி மெட்ரோ வழித்தடத்தில் பயணியரின் தேவைக்கேற்ப கூடுதல் மினி பேருந்துகள் இயக்க, எம்.டி.சி., எனும் மாநகர போக்குவரத்து கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் வடபழனி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வரையிலான 15 கி.மீ., துார புது மெட்ரோ வழித்தடம், கடந்த 11ம் தேதி பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. இந்த வழித்தடத்தில் 11 மெட்ரோ நிலையங்கள் உள்ளன.
இந்த சேவை தொடங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பயணியரிடம் வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. தினமும் சராசரியாக 35,000க்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, இந்த தடத்தில் போதிய அளவில் மாநகர பேருந்துகள், இணைப்பு பேருந்துகள் இயக்க வேண்டுமென, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்தது.
கோரிக்கையை ஏற்று, பயணியரின் வருகை மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப, கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்குவது மற்றும் புதிய பேருந்து நிறுத்தங்களை அமைப்பது குறித்து, ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இது குறித்து, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பூந்தமல்லி – வடபழனி மெட்ரோ ரயில் தடத்தின் கீழ் பகுதியில், பிரதான சாலையாக இருப்பதால், மாநகர பேருந்துகள் வழக்கமாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் அருகிலும், பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, இங்கிருந்து குடியிருப்பு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்களை இணைக்கும் வகையில், கூடுதலாக மினி பேருந்துகள் இயக்குவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இதுதவிர, ஏற்கனவே தனியார் மினி பேருந்துகளுக்கு உரிமம் பெற்றவர்களும் இயக்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.