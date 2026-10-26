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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மோசமான தொகுதி திரு.வி.க.,நகர்தான்! த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., பல்லவி பேச்சு

மோசமான தொகுதி திரு.வி.க.,நகர்தான்! த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., பல்லவி பேச்சு

மோசமான தொகுதி திரு.வி.க.,நகர்தான்! த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., பல்லவி பேச்சு

UPDATED : அக் 25, 2026 04:00 AM

ADDED : அக் 24, 2026 10:47 PM

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UPDATED : அக் 25, 2026 04:00 AM ADDED : அக் 24, 2026 10:47 PM

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சென்னை: “இருப்பதிலேயே மோசமான தொகுதி திரு.வி.க.,நகர்தான்,” என, அந்த தொகுதியின் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., பல்லவி பேசினார்.

திரு.வி.நகர் தொகுதியில், த.வெ.க., சார்பில் இன்று (அக்.,24) நடந்த, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், அவர் பேசியதாவது:

மற்ற தொகுதிகளைக் காட்டிலும் திரு.வி.க., நகர் தொகுதி மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அந்த நிலையிலும் துாய்மைப் பணியாளர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றுகின்றனர். அவர்களின் பாதங்களைத் தொட்டு வணங்குகிறேன்.

முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் நம் தொகுதியைக் குப்பையாக வைத்திருந்தனர். அதைச் சீரமைக்க எங்களுடன் நீங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

துாய்மை பணியாளர்களை, சிலர் மரியாதைக் குறைவாக நடத்துவதாக புகார்கள் வந்துள்ளன. எந்தப் புகாராக இருந்தாலும் என்னைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம் தொகுதிக்காக உண்மையாகப் பணியாற்றுங்கள்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

6 மணி நேரம் காத்திருந்த

துாய்மை பணியாளர்கள்
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா, பெரம்பூர் பாரதி சாலையில் நடந்தது. விழா காலை, 10:00 மணிக்கு தொடக்கும் என, அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
துாய்மைப் பணியாளர்களும், தொண்டர்களும் காலையிலேயே வந்திருந்தனர்.
ஆனால், மதியம் 2:00 மணி வரை, தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பல்லவி வரவில்லை.
இதனால், துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டு, மீண்டும் வரவழைக்கப்பட்டனர்.
மாலை 3:30 மணிக்கு மேல் பல்லவி வந்தடைந்தார். பின், 'நான் வர நீண்ட நேரமாகிவிட்டது. உங்களைக் காக்க வைத்ததற்காக மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்' என்று கூறி, எம்.எல்.ஏ., பல்லவி சமாளித்தார்.



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