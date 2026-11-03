மாதவரம், புழல் பகுதிகளில் தினமும் 4 முறை மின்வெட்டு
மாதவரம், புழல் பகுதிகளில் தினமும் 4 முறை மின்வெட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:27 PM
மாதவரம்: புழல், மாதவரம், கொசப்பூர், விளாங்காடுபாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தினமும் நான்கு முறை மின்தடை ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து புகார் தெரிவிக்க, மின்வாரியத்தின் கைப்பேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், விளாங்காடுபாக்கம் செயற்பொறியாளரின் கைப்பேசி எண்ணும் தொடர்பு கொள்ள முடியாத வகையில் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மின்வாரியம் வழங்கிய கைப்பேசியை துண்டித்து வைத்துள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கொசப்பூர் பகுதி மக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மின் வழித்தடத்தை வேறு பாதைக்கு மாற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. இதனால் சில பகுதிகளில் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. விரைவில் பிரச்னைகள் சரிசெய்யப்படும்’ என்றனர்.