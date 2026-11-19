ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
செங்குன்றம்: செங்குன்றம் மின்வாரிய அலுவலக உதவி பொறியாளரை பணியிட மாற்றம் செய்யக்கோரி, 20க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த மற்றும் மின்வாரிய ஊழியர்கள் மூன்றாவது நாளாக இன்று (நவ.,18) உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பாடியநல்லுார் மின்வாரிய அலுவலக உதவி பொறியாளர் வெங்கடேசன், பணியாளர்களிடம் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி வேலை வாங்குவதாகவும், பாடியநல்லுார் வள்ளலார் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விதிமீறல் கட்டடங்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்குவதாகவும் புகார் எழுந்தது. இதனால் தங்களுக்கும் துறை ரீதியாக பாதிப்பு ஏற்படும் எனக் கூறி, அவரை பணியிட மாற்றம் செய்ய வலியுறுத்தி ஊழியர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஆனால், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், மூன்றாவது நாளாக இன்றும் (நவ.,18) போராட்டம் தொடர்ந்தது. இதையடுத்து, உயரதிகாரிகள் ஊழியர்களுடன் பேச்சு நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர்.