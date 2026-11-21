/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/500 மெகா வாட் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:04 PM
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சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டம் வல்லுாரில், மத்திய அரசின் தேசிய அனல் மின் கழகம் மற்றும் மின் வாரியத்திற்கு, வல்லுார் அனல் மின் நிலையம் உள்ளது. அங்கு தலா, 500 மெகா வாட் திறன் உடைய மூன்று அலகுகளில், மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
இதிலிருந்து, தமிழகத்திற்கு தினமும், 1,060 மெகா வாட் மின்சாரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், வல்லுார் மின் நிலையத்தின் இரண்டாவது அலகில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக, நேற்று அதிகாலை முதல் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.