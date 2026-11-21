லாரியில் சிக்கிய கேபிள்களால் மின் கம்பம் உடைந்து விபத்து: நங்கநல்லுாரில் மின்சாரம் துண்டிப்பு
லாரியில் சிக்கிய கேபிள்களால் மின் கம்பம் உடைந்து விபத்து: நங்கநல்லுாரில் மின்சாரம் துண்டிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 05:42 PM
நங்கநல்லுார்: ‘காஸ்’ சிலிண்டர் ஏற்றிய லாரியில் சிக்கி மின் கம்பிகள், ‘இன்டர்நெட்’ எனும் இணைய சேவை கேபிள்கள் இழுத்து செல்லப்பட்டதால், மின் கம்பம் உடைந்து விழுந்தது. இதனால் அப்பகுதியில், நான்கு மணி நேரம் மின் வினியோகத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
நங்கநல்லுார், வோல்டாஸ் காலனி, ஐந்தாவது தெருவில், ‘காஸ்’ சிலண்டர் ஏற்றப்பட்ட லாரி, இன்று (நவ.,20) காலை 10:00 மணிக்கு சென்று கொண்டிருந்தது.
ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவால், லாரியின் மேல் பகுதியில் சாலையோர மின்சார, இணைய சேவை கேபிள்கள் சிக்கி, இழுத்து செல்லப்பட்டன.
இதனால், மின் கம்பம் மற்றும் சிறிய மரம் உடைந்து விழுந்தது. மின் கம்பிகள் சாலையில் இழுத்து செல்லப்பட்டதை பார்த்த ஓட்டுநர், உடனே லாரியை நிறுத்தி, உயிர் தப்பினார். தகவலறிந்த மின் வாரிய அதிகாரிகள், மின் இணைப்பை உடனே துண்டித்தனர்.
தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த மண்டலக்குழு தலைவர் சந்திரன் மற்றும் கவுன்சிலர் துர்காதேவி ஆகியோர், மாநகராட்சி, மின்வாரிய ஊழியர்களை உடனே வரவழைத்து, சாலை சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். இதனால், அச்சாலையில் போக்குவரத்து பாதித்ததோடு, சில மணி நேரம் மின்தடையும் ஏற்பட்டது. மதியம் 2:00 மணியளவில் புதிய மின் கம்பம் நடப்பட்டு, மின் விநியோகம் சீரானது.