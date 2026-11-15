மின் தடையால் ஆத்திரம் அலுவலகம் முற்றுகை

ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
கொடுங்கையூர்: கொடுங்கையூரில், இன்று (நவ.,14) அதிகாலையில் ஏற்பட்ட மின்தடையைக் கண்டித்து, 100க்கும் மேற்பட்ட பகுதிமக்கள், மின் வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
பெரம்பூர், கொடுங்கையூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி நகர், விவேகானந்தா நகர், திருவள்ளுவர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், இன்று அதிகாலை 1:30 மணி முதல் 3:30 மணி வரை மின் தடை ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய ஊழியர்களை தொடர்பு கொண்டும் அழைப்புகளை ஏற்கவில்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள், கண்ணதாசன் நகர் சிட்கோ பிரதான சாலையில் உள்ள மின் வாரிய அலுவலகத்தை, இன்று அதிகாலை 3:00 மணிக்கு முற்றுகையிட்டு, ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கொடுங்கையூர் போலீசார், பொதுமக்களிடம் பேச்சு நடத்தினர். தொடர்ந்து அதிகாரிகளை வரவழைத்து, பழுதை உடனடியாக சரிசெய்வதாக உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.